PRF flagra menores viajando sem autorização Judicial na Dutra

Policiais rodoviários federais flagraram 4 menores viajando sem a autorização dos pais ou responsáveis na noite de sexta-feira, por volta das 19h30min, no posto da PRF localizado no bairro Caiçara, em Piraí.

No veículo Honda Civic LXR, com placa de Paracambi (RJ), estavam o condutor e quatro menores (duas menores de 14 e 6 anos). Ao ser questionado, o condutor informou que estava se deslocando de Volta Redonda (RJ) para Seropédica (RJ) e aproveitou para oferecer carona através de um aplicativo.

Disse que seria o “tio” de consideração das meninas e que conhece a mãe delas. As meninas informaram que são irmãs e que estariam indo para a casa da avó em São João de Meriti (RJ) na Baixada Fluminense, com autorização da mãe.

Foi verificado junto ao condutor do veículo se portava alguma autorização judicial para transportar as menores ou para que elas viajassem desacompanhadas, mas, não havia. De acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) nenhuma criança pode viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial.

A ocorrência foi encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, para os procedimentos legais.