Saae-VR pede a consumidores que economizem água

O Saae de Volta Redonda vai realizar neste domingo (20) a parada anual da ETA (Estação de Tratamento de Água) Belmonte. A estação é a principal fornecedora de água para Volta Redonda. A recomendação é para que os usuários economizem no consumo, inclusive quem mora nos distritos da Califórnia, em Barra do Piraí, e na Região Leste de Barra Mansa, que também são abastecidos pela autarquia de Volta Redonda.

A paralisação se dará de 7 às 19 horas para a realização do serviço. A parada ocorre anualmente com o objetivo de preparar a ETA para o verão, período em que o consumo de água aumenta substancialmente. “O retorno do abastecimento será de forma gradual, conforme pressurização da rede e características de abastecimento em cada localidade”, lembra o presidente do Saae-VR, Paulo César de Souza, o PC. (Foto: FOCO REGIONAL)