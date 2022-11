Policiais militares prenderam na noite de sábado, dia 19, um jovem, de 23 anos, procurado pela Justiça por roubo, tráfico de drogas e corrupção de menores no na Rua 1, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Segundo a polícia, 10 munições intactas de calibre 9 milímetros foram encontradas no bolso na calça do jovem. A roupa estava no banheiro da residência dele.

O rapaz foi levado para a delegacia, onde o mandado foi cumprido. Ele também foi enquadrado no artigo da lei do Estatuto do Desarmamento por conta das munições encontradas.