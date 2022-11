Um motoboy de 23 anos ficou ferido ao ser atingido por um carro no fim da noite de sábado (19) no Centro de Barra Mansa. O acidente foi quando a vítima deixava a Ponte Nilo Peçanha. Ele foi identificado como Hudson Ribeiro Dias.

O acidente foi por volta das 23h30min. Segundo populares, a vítima foi levada para a Santa Casa de Misericórdia com fratura no fêmur direito e tornozelo esquerdo. O quadro de saúde dele é estável. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida.