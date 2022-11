Policial militar reformado morre de Covid-19

O policial militar reformado Mário Fernando Inocêncio dos Santos, de idade não foi informada, morreu no início da madrugada deste domingo, dia 20, de Covid-19, no Hospital Regional, onde estava internado, no bairro Roma, em Volta Redonda.

O policial era conhecido como Inocêncio e foi lotado no 28º Batalhão, com sede em Volta Redonda.

Segundo postagens de amigos nas redes sociais, Inocêncio era um homem íntegro, honesto e que durante toda sua carreira na ativa sempre foi um exemplo. Soube cultivar uma grande amizade por onde passava. Gostava de ir à feira para rever os amigos e curtir o pagode. O sepultamento está marcado para este domingo, às 16 horas, no Cemitério Municipal do Retiro e não haverá velório.