PRF: Proteção à vida dentro e fora das rodovias

A PRF RJ (Polícia Rodoviária Federal) está iniciando mais uma edição da campanha Policiais Contra o Câncer Infantil e conta com o apoio da população. A PRF está aceitando doações de diversos produtos perecíveis, que poderão ser entregues em quaisquer unidades da PRF no Rio de Janeiro, das 8 às 17 horas.

Os donativos serão entregues à Casa de Apoio à Criança com Câncer São Vicente de Paulo (CACCSVP) no dia 25 de Novembro. Qualquer contribuição é mais do que importante!

Confira a lista de itens para doação:

Feijão

Açúcar

Farinha de Mesa

Café

Macarrão

Biscoito

Arroz

Achocolatado

Sustagem

Óleo

Leite em Pó

A CACCSVP também estará aceitando contribuições em dinheiro de qualquer valor. O arrecadado será revertido na aquisição de latas de leite em pó e Sustagem a serem entregues na instituição. As doações podem ser feitas através da chave PIX 13514587795 (Carolina Amado da Costa Pinto) ou pela conta bancária Santander, agência 2284, CC 01086151-6