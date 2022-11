Vacina Pfizer Baby será aplicada a partir desta terça-feira, dia 22

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta segunda-feira, 21, uma capacitação voltada para enfermeiros e técnicos de enfermagem das unidades que receberão as doses da vacina Pfizer Baby. Os profissionais foram orientados sobre as peculiaridades da vacina, incluindo modo de aplicação e intervalo entre as doses.

As doses da Pfizer Baby chegaram a Barra Mansa na tarde de segunda-feira e serão disponibilizadas ao público-alvo a partir da terça-feira, 22. Devem ser vacinadas crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias de vida.

De acordo com a supervisora de Imunização da Secretaria Saúde, Yasmim Rio Verde, os responsáveis podem ligar para agendar a vacinação das crianças.

“A princípio iniciaremos nas crianças com comorbidades, mas os pais das demais crianças podem ligar para as unidades e solicitarem para ficar na fila de espera. Assim, caso sobre alguma dose nós iremos entrar em contato para vacinar essas crianças também”.

O responsável deve apresentar a caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF e laudo médico comprovando a condição clínica do bebê. Yasmim ainda enfatizou que a imunização é uma estratégia imprescindível para a saúde pública, já que essa é a principal forma de combater a disseminação da doença.

“A vacina é segura, a vacina é recomendada pelo Ministério da Saúde e a vacina salva vidas. Não podemos deixar que o medo de uma reação pós-vacinação, como febre e dor local, nos impeça de vacinar e proteger nossas crianças”, concluiu.

LOCAIS

A imunização para os bebês será realizada em 05 unidades de saúde visando diminuir as perdas de doses, já que o município receberá apenas 250 doses de início. As unidades são:

– segunda-feira: PSF Belo Horizonte – tel.: (24) 3512-0791

– terça-feira: UBS Centro – tel.: (24) 3512-0762

– quarta-feira: PSF Goiabal – tel.: (24) 3512-0698

– quinta-feira: PSF Saudade – tel.: (24) 3512-0743

– sexta-feira: PSF Julio Caruso – tel.: (24) 3512-0691

DOSES

Confira como fica o esquema vacinal contra Covid-19 no município:

– 1ª Dose: pessoas a partir de 6 meses de idade;

– 2ª Dose: agendadas (CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer); Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a 1ª dose há dois meses;

– 3ª Dose: para maiores de 12 anos que tomaram a segunda dose até quatro meses antes; segundo reforço da Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a dose anterior há quatro meses;

– 4ª Dose: para pessoas a partir de 18 anos, obedecendo ao intervalo de quatro meses entre a terceira e quarta doses;

-5ª Dose: para pessoas imunocomprometidas a partir de 18 anos, obedecendo ao intervalo de quatro meses entre a quarta e quinta doses.

O morador deve procurar a unidade de saúde mais próxima que atenda sua faixa etária. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3512-0753.

Fotos: Paulo Dimas