A mulher, de 45 anos, baleada na tarde desta segunda-feira, dia 21, não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na Santa Casa de Misericórdia em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava acompanhada da filha no momento do crime que ocorreu na Rua Corina dos Santos, no bairro Bom Pastor, nas proximidades do bairro Saudade.

A mulher chegou a ser socorrida em estado grave com dois tiros no abdômen. O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa e esta sendo investigado.