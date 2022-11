PRF prende homem com veículo roubado na Dutra em Barra Mansa

Policiais da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na noite de domingo, por volta das 23h15min, o condutor, de 41 anos, de um veículo Hyundai/Creta, ostentando placa do Rio de Janeiro (RJ), no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano em Barra Mansa.

Durante fiscalização, foram observadas adulterações nos itens de identificação. Após inspeção veicular minuciosa, foi constatado tratar-se de um clone, com registro de roubo ocorrido em 3 de novembro de 2022, em São João de Meriti.

O condutor recebeu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, para registro de prisão e recuperação do veículo roubado.

O veículo recuperado, ano 2018, está avaliado, conforme tabela FIPE em R$ 94.680,00.