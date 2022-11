Residência é assaltada em Santa Isabel, Distrito de Valença

Uma residência localizada na estrada Nossa Senhora de Amparo, no distrito de Santa Isabel do Rio Preto, em Valença, foi assaltada na tarde de domingo, dia 20. Dois homens armados e encapuzados renderam as três pessoas que estavam na casa. Eles ficaram na casa durante 30 a 40 minutos.

A Polícia Militar foi chamada após os bandidos deixaram o local. Eles fugiram em uma caminhonete Fiat Toro branca, placa LMT-5J20, de uma das vítimas. Foram levados um cartão de crédito, várias bebidas, vale alimentação, três chaves da casa e R$430.

Os agentes fizeram buscas, mas não encontraram os suspeitos nem o veículo. As vítimas, de 69, 29 e 55 anos, foram levadas à delegacia de polícia para o registro da ocorrência.