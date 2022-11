A cada quatro anos o brasileiro aguarda ansioso pelos jogos da Copa do Mundo. O futebol é capaz de unir gerações e promover a celebração de grandes momentos! Por isso, a Praça de Alimentação do Sider Shopping será uma opção que estará aberta para receber os fãs de futebol para acompanharem a Copa do Mundo, no Catar 2022. A partir de domingo até o final do mundial serão 4 TVs disponíveis para não perder nenhum lance.

“O objetivo é prestar um serviço ao público sendo uma opção funcional, prática e confortável, num lugar espaçoso e tranquilo. Toda a praça de alimentação estará aberta à espera dos nossos clientes, com transmissão dos jogos ao vivo, cerveja gelada e petiscos deliciosos. Exibiremos todos os jogos, menos os do Brasil. O shopping fechará 30 minutos antes e reabrirá 30 minutos após as partidas para que nossa equipe também possa torcer!”, esclareceu a coordenadora de marketing do Sider Shopping, Patrícia Macedo.