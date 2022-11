Três suspeitos são presos com arma de drogas no bairro Ilha Parque

A Polícia Militar foi informada, por volta das 22 horas de domingo, dia 20, sobre três suspeitos que estariam em um veículo corsa branco, com armas e drogas, na Avenida Beira Rio, no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda.

Os agentes fizeram um cerco no local e conseguiram abordar o veículo. Os suspeitos, de 39, 24 e 19 anos, ainda tentaram fugir em marcha à ré quando avistaram a viatura, sem sucesso.

Na abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém na revista realizada no veículo, os agentes encontraram uma pistola Gersan (MC 28 SA), calibre 9 mm com kit rajada e numeração suprimida e com carregador, 13 munições intactas, uma sacola contendo 10 pinos de cocaína, 10 trouxinhas de maconha, duas pedras de crack, um aparelho celular Motorola quebrado e R$61. Questionados sobre de quem seria o material, os suspeitos ficaram em silêncio. Um dos suspeitos informou que faz parte do tráfico do bairro Vale Verde e que estaria reforçando o tráfico do Ilha Parque.

Os suspeitos, juntamente com o material apreendido, foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade, onde permaneceram presos.