A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), promove a XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Volta Redonda nesta terça-feira, dia 22. Com o tema “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia da Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para a reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”, o evento acontece no Clube Comercial, no bairro Colina, das 8h às 17h.

Para falar sobre o tema, foi convidado o professor e líder do Grupo de Pesquisa do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) “Famílias, Violência e Políticas Públicas”, Antônio Carlos de Oliveira, que é do Departamento de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Antes da palestra, o público verá apresentação cultural com a Orquestra de Violinos do Projeto Volta Redonda Cidade da Música (VRCM) e a maestrina Sarah Higino; e um vídeo da professora Irene Rizzini, também do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio.

Após as discussões, haverá eleição de 15 delegados e 15 suplentes para representar Volta Redonda na conferência estadual a ser realizada entre os meses de janeiro e agosto de 2023, quando serão escolhidos os nomes do Rio de Janeiro para participar da conferência nacional, em novembro do ano que vem.

Os concorrentes às vagas de delegado serão apresentados e eleitos durante a conferência municipal. A composição prevê que estejam representados o CMDCA, o Conselho Tutelar, Movimento Social (LGBT, pessoa com deficiência, negros, ciganos, povos e comunidades de terreiro/povos e matriz africana), o Sistema de Justiça, a Rede de Atendimento (educação, saúde e assistência), Fóruns e Redes, além de adolescentes e crianças. Todos os adolescentes de até 17 anos, presentes na conferência, são Delegados Natos com o direito a voz, voto e candidatura às respectivas vagas.

Os interessados em participar da conferência têm até o dia 21 (segunda-feira) para se inscrever pelo endereço eletrônico: forms.gle/cyzS72zNfrWRR8647. O público-alvo do evento é formado por membros do CMDCA, entidades que trabalham com crianças e adolescentes, conselheiros tutelares, crianças e adolescentes, entidades formadoras, Ministério Público e todas as entidades que fazem parte do Sistema de Garantias de Direitos. Mas qualquer pessoa interessada no tema pode participar.

