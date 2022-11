Uma carreta, carregada com polietileno, tombou no início da madrugada desta desta terça-feira, dia 22, por volta de 1 hora, no km 283, da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal houve interdição parcial da via causando congestionamento três quilômetros no sentido São Paulo. Segundo a PRF, não houve vítimas.