Um jovem, de 24 anos, foi preso por policiais civis do 107ª Delegacia de Polícia, por tentativa de estupro de vulnerável na terça-feira, no bairro Bela Vista em Paraíba do Sul.

Segundo a Polícia Civil, o acusado teria atraído a criança até sua casa, onde teria “esfregado” seu órgão sexual nas costas da vítima. O suspeito, que não teve a identidade revelada foi teve o mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo a vítima, o acusado solicitou que ela ficasse nua para que ele se masturbasse, o que não ocorreu. O homem foi conduzido para a 107ª DP (Paraíba do Sul). Depois encaminhado para Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), onde permanecerá à disposição da Justiça.