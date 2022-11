Volta Redonda ganha Residência Inclusiva no bairro Brasilândia

Espaço será inaugurado pela Secretaria de Ação Comunitária em dezembro

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), concluiu a reforma do local onde funcionará uma nova Residência Inclusiva a partir de dezembro deste ano. A obra, na unidade que fica no bairro Brasilândia, começou no início do mês de agosto e foi executada em três meses e meio. O investimento foi de quase R$ 176 mil.

A Residência Inclusiva oferta acolhimento para até 10 pessoas jovens e adultas (18 a 59 anos) com deficiência, que tenham rompido os vínculos familiares e que não dispõem de condições de auto sustentabilidade, além da retaguarda familiar. A unidade funciona 24 horas e conta com equipe multidisciplinar formada por: coordenação, psicóloga e cuidadores sociais que se revezam nos cuidados e atividades ofertadas diariamente na casa.

A revitalização da Residência Inclusiva vai beneficiar os moradores da unidade considerando a tranquilidade e a localidade do bairro. “O local foi escolhido a partir da necessidade de interação social e acessibilidade, o bairro é bem estruturado o que possibilita o acesso dos acolhidos a serviços e atividades de lazer”, disse a secretária de Ação Comunitária de Volta Redonda, Carla Duarte.

O diretor-técnico do Furban-VR, o engenheiro Cristiano Oliveira, afirmou que a nova Residência Inclusiva conta com três quartos; dois banheiros com acessibilidade e um para funcionários; sala de estar, sala de estudos e de jantar; cozinha; despensa; hall de entrada; área externa para serviço; e jardim. “O salão, com cozinha e banheiros, que já existia no espaço também foi revitalizado e pode ser utilizado para reuniões e atividades de lazer”, disse. Fotos de divulgação – Secom/PMVR