Defesa Civil de Volta Redonda reforça orientações após alerta de chuva

Com previsão de tempestades nesta quarta-feira (23), órgão ressalta adoção de atos seguros

A Defesa Civil do Estado alerta que, de hoje (23) até domingo (27), existe a previsão de chuvas de intensidade moderada e forte, principalmente nas regiões Costa Verde, Sul, Baixada Fluminense e Serrana. Devido ao panorama, a Defesa Civil de Volta Redonda reforça algumas orientações.

“Orientamos que a população evite trafegar pelas vias durante o período de chuva. Em caso de chuva forte e tempestade, permaneça em local seguro e evite andar em vias alagadas. Esses são alguns dos protocolos que adotamos neste período”, disse o coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira.

Aviso meteorológico

O alerta do Governo do Estado também ressalta que há a previsão de chuvas moderadas a fortes nas regiões Serrana, Metropolitana, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste. De sexta até domingo, há condição de chuvas moderadas em todo o estado do Rio.

As chuvas poderão vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado (mais de 50 km/h) a forte (entre 52 km/h e 75,9 km/h). Os acumulados pluviométricos no estado poderão ultrapassar 150 mm/24h.