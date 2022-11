Um jovem, de 18 anos, foi preso, e um adolescente, de 17, apreendido, por suspeita de assaltar um motorista e roubar o seu carro no bairro Conforto, em Volta Redonda, na noite de terça-feira (22). O crime foi na Rua 2 e a dupla foi encontrada no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa, graças ao GPS do veículo.

A Polícia Militar informou que a vítima possuía um link com a localização em tempo real do Fiat Argo branco roubado. Os policiais ficaram acompanhando a rota do veículo e constataram que o carro estavam em Barra Mansa. Segundo a PM, a dupla foi flagrada desembarcando do automóvel, foi abordada e confessou o crime.

A arma utilizada no assalto, um revólver calibre 38, com seis munições intactas, foi encontrada na casa do menor, embaixo de um colchão. Não foi informado onde o adolescente mora.

A dupla foi levada para a delegacia, onde foi autuada pelo crime. O carro foi recuperado e devolvido à vítima. (Foto: Polícia Militar)