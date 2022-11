Visita de representantes da prefeitura e do governo do estado ao Leão do Sul – Foto: BMFC

Na manhã desta quarta-feira (23/11), o Estádio Leão do Sul recebeu a visita do prefeito Rodrigo Drable e de secretários da PMBM, além da equipe da Secretaria Estadual de Infraestrutura do Governo do Estado do Rio de Janeiro, ocasião em que o local foi avaliado para passar por um projeto de revitalização.

A visita foi acompanhada pelo presidente do Barra Mansa Futebol Clube Genivaldo Silva, bem como pelo vice de futebol Thiago Campbell. O Leão do Sul é o único clube profissional da cidade barra-mansense e disputa o Campeonato Carioca (Série B2).

Na atual temporada, o torcedor barra-mansense pôde acompanhar a equipe profissional do Barra Mansa no Estádio Leão do Sul após dois anos sem poder receber torcedores na arquibancada.

Por Diogo de Oliveira Paula