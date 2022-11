Motorista de aplicativo é assaltado por passageiro em Volta Redonda

Um motorista de aplicativo, de 32 anos, foi assaltado por um passageiro na noite de terça-feira, dia 22, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda.

A vítima contou na delegacia que buscou o criminoso em um bar no Conforto para levá-lo ao bairro Vila Elmira, em Barra Mansa. Foi o segundo roubo de veículo registrado na cidade praticamente no mesmo horário.

O assalto foi anunciado quando eles passavam pela Rua Dom Pedro I. O criminoso colocou uma arma de fogo na cabeça do motorista e falou para ele descer sem olhar para trás, não pegar nenhum pertence e deixar tudo no carro. O bandido ainda disse que era usuário de crack.

De acordo com a vítima, o veículo que ele dirigia é o Chevrolet Classic preto KPH-4E77. Além do veículo, o ladrão levou o celular e a carteira com documentos e cartões da vítima. O carro pertence a um amigo do motorista.

Mais cedo, no bairro Conforto, um jovem e um adolescente roubaram um carro e fugiram para a Vila Coringa, em Barra Mansa, mas foram capturados. A arma utilizada no crime foi encontrada na casa do adolescente.