Polícia Militar apreende drogas no bairro Vila Moderna em Resende

Policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram um suspeito, de 21 anos, em atitude suspeita de tráfico de drogas na Rua Regina, no bairro Vila Moderna em, Resende.

O suspeito autorizou a entrada dois agentes em sua residência, onde os agentes depararam com dois suspeitos, 19 e um menor de 16 anos.

No quarto do suspeito que autorizou a entrada dos agentes foram apreendidos 45 trouxinhas de maconha, 28 pinos da mesma droga, dois vidros de lança perfume, três aparelhos celulares, duas embalagens com sacolés, dois cigarros de maconha, um isqueiro, uma tesoura, uma balança de precisão, uma chave de carro e R$ 67,00.

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Resende.