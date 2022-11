PRF flagra passageiro com maconha em ônibus em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam na noite desta quarta-feira, por volta das 18 horas, um homem com pequenos tabletes de maconha dentro de um ônibus da Viação Águia Branca, no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, no posto do bairro Caiçara, em Piraí.

As drogas foram encontradas por um cão farejador. O suspeito disse que a pequena quantidade era para seu consumo próprio. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do homem e as drogas apreendidas serão destruídas posteriormente. O passageiro foi liberado para seguir viagem.