As lojas do Sider Shopping, já estão no clima de Black Friday. São produtos com até 70% de desconto. Segundo os lojistas, é a última promoção do ano e perto do Natal, uma boa hora para aqueles que precisam encher a árvore e entrar no clima do “bom velhinho”.

A Black Friday do Sider Shopping acontece entre, os dias 24 a 27 de novembro, quinta-feira à domingo. As lojas estarão com descontos de até 70% e com horário especial: quinta-feira até as 21h (o shopping fechará 30 min antes do jogo do Brasil e reabrirá 30min depois), sexta-feira com todas as lojas abertas até as 22h, sábado até as 21h, sendo que algumas lojas ficarão até as 22h e domingo até as 20h.

Segundo a coordenadora de marketing do Sider, Patrícia Macedo, a Black Friday promete impulsionar as vendas gerando um impacto positivo no resultado do empreendimento. Boa parte das lojas, de acordo com ela, já aderiram à campanha e muitos lojistas, com o objetivo de queimarem os estoques, darão descontos especiais. “Durante os 4 dias da promoção, esperamos aumento de 20% em vendas e fluxo de visitantes em relação ao mesmo período do mês de outubro. No Brasil, a Black Friday dura mais de um dia e a cada ano a data se confirma como uma ótima oportunidade para quem quer garantir os presentes de Natal para toda a família”, afirmou a coordenadora de marketing, Patrícia Macedo.

A coordenadora lembrou ainda que é uma ótima oportunidade para participar da grande promoção de Natal. A cada R$300,00 (trezentos reais) em compras, o cliente concorre a duas Scooters novinhas ou a vales-compra para poder gastar com o que quiser. No sábado, o valor das compras duplica e, no domingo, triplica. Patrícia Macedo, ressalta ainda que a melhor época do ano já chegou no Sider Shopping, que está todo decorado para receber os moradores do sul-fluminense, e que a foto com o Papai Noel é gratuita, assim como as atividades infantis a decoração de Natal.