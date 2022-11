Evento, pela primeira vez no Brasil, terá atividades durante toda a semana

A coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, participa da Semana da Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que acontece durante esta semana na cidade do Rio de Janeiro. É a primeira vez que o Brasil sedia o evento e Volta Redonda vai participar das mesas de debates, representando o estado do Rio de Janeiro. Larissa Garcez esteve na abertura das atividades, na manhã da segunda-feira, 21, no Palácio da Cidade, em Botafogo.

A Semana da Juventude da CPLP é um espaço de capacitação e criação de redes para as organizações de juventude, gestores públicos e da sociedade civil dos Estados-Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que abrange nações da África, Ásia, América do Sul e Europa. São elas Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, e Timor-Leste.

O Fórum da Juventude da CPLP (FJCPLP), que engloba os Conselhos Nacionais de Juventude dos países de língua oficial portuguesa, aprovou na Conferência de Ministros de Juventude e Desporto da CPLP (CMJD-CPLP) o Plano de Ação 2021-2023, que previa a realização da Semana de Juventude da CPLP como uma das atividades-âncora.

O evento teve sua organização acolhida pelo Conselho

Nacional da Juventude do Brasil (que é membro do FJCPLP e plataforma oficial de representação juvenil) e será realizado com parceria do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), da Agência Brasileira de Cooperação, da Secretaria da Juventude do município do Rio de Janeiro e do programa Pacto pela Juventude – vinculado à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

“O evento também conta com apoio do Fórum Estadual de Gestores de Juventude do Estado do Rio de Janeiro, presidido atualmente por Volta Redonda”, ressaltou Larissa.

A coordenadora da Juventude de Volta Redonda destacou ainda que “essa articulação inédita se soma a um período de intensas transformações no contexto social e político do país, a fim de potencializar o debate e proposição em torno dos elementos históricos que interligam a comunidade lusófona e da construção de perspectivas de presente e futuro para a população jovem do mundo”. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.