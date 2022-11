Guarda Municipal de Barra Mansa apreende cidadão após denúncia online

Moradora fez postagem sobre arrombamento e invasão em hospital no Ano Bom



A Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM) apreendeu na madrugada desta quarta-feira, dia 23, um morador em situação de rua de 35 anos que havia arrombado a porta principal do Hospital Menino Jesus, situado no bairro Ano Bom. O flagra foi possível após denúncia de uma moradora do mesmo bairro na terça-feira, 22, por meio das redes sociais.