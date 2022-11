Hemonúcleo de Barra Mansa celebra o Dia Nacional do Doador de Sangue

Nesta sexta-feira, 25 de novembro, será comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue, que faz parte da Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Por conta disso, o Hemonúcleo de Barra Mansa enfatiza neste período sua campanha de doações.

Apesar do estímulo promovido esta semana, a coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, faz o alerta de que as doações estão muito abaixo do que era esperado, o que acaba comprometendo o estoque de todos os tipos sanguíneos. “O comparecimento está muito abaixo do que a gente imaginava. Esperávamos algo bem maior. Nós não estamos conseguindo fazer 20 coletas por dia”, enfatizou.

A pessoa que realizar a doação esta semana ganha uma camiseta temática como gratidão pelo comprometimento em ajudar a salvar vidas. “Destacamos que o Dia do Doador serve para lembrar a importância que essas pessoas têm na vida de quem precisa e estimular a realização do ato solidário”, concluiu Thaís.

Para ajudar uma amiga que se encontra internada, a moradora Karen Almeida realizou nesta quinta-feira, 24, sua primeira doação. “É um ato importante que não demora e ajuda a salvar a vida de quem mais precisa” destacou Karen.

Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. A pessoa precisa estar com a saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, o doador deve aguardar seis meses após a realização da mesma.

As doações devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas da manhã. O Hemonúcleo de Barra Mansa está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Rua Oscar da Silva Marins, n° 155. Ambos ficam no Centro.

A DATA

O Dia Nacional do Doador de Sangue foi instituído pelo Decreto nº 53.988/1964. A escolha do mês de novembro deve-se ao fato de que, por preceder um período de estoques baixos nos bancos de sangue, com a proximidade das férias, de datas comemorativas de fim de ano, carnaval e outros períodos de feriados prolongados, as doações caem drasticamente.

Foto: Chico de Assis