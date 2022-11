Operação Foco apreende mais de 500 pares de calçados na BR-040

Agentes da Subsecretaria Especial de Controle de Divisas, Operação Foco, apreenderam nesta quinta-feira, dia 24, 521 pares de calçados sem nota fiscal e com indícios de falsificação. A apreensão aconteceu no início da manhã, no km 6 da BR-040, no posto de fiscal de Comendador Levy Gasparian.

O material era transportado em um veículo de cargas que havia saído de Nova Serrana (MG) e tinha como destino o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ).

A ocorrência foi apresentada na sede policial de Três Rios (108ª DP) e a carga ficou apreendida para perícia. O motorista também foi encaminhado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. Ele poderá responder pelos crimes de descaminho e contra a propriedade industrial (falsificação).

Ligada a Secretaria da Casa Civil do Rio, a Operação Foco atua integrada com a Secretaria de Estado de Fazenda no combate à evasão de ativos. São cinco postos fixos em pontos estratégicos em Comendador Levy Gasparian, Itatiaia, Campos dos Goytacazes, Itaperuna e Angra dos Reis, além das ações volantes.