Alunos da Escola Sesi conquistaram premiação na categoria Cliff Hanger, uma espécie de “guerra de robôs”

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu, na tarde dessa quarta-feira, 23, três estudantes da equipe “Space Bots” campeã nacional de robótica da Escola Firjan Sesi do município. Eles mostraram o troféu conquistado na primeira semana de novembro, no estado do Maranhão, na categoria Cliff Hanger, uma espécie de “guerra de robôs”. A vitória na etapa nacional classificou a equipe para o torneio mundial que será realizado na Alemanha em 2023.

Neto parabenizou os alunos Otávio Quinane, João Vitor de Almeida e Helena Neves, que estiveram no gabinete, e ainda Thainá Montese, que também faz parte da equipe, mas não participou da visita ao prefeito. “É um orgulho saber que vocês estão levando o nome de Volta Redonda para outros estados e até para outro país. Tenho certeza que esta conquista veio através de muito esforço e treinamento, por isso, estendo os cumprimentos às técnicas Suellen Guedes e Paula Mendonça”, falou.

O prefeito ainda aproveitou a presença do presidente da Regional Sul Fluminense da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), Henrique Nora Júnior; do coordenador da Firjan Sul Fluminense, Saulo Franco; da gerente operacional do Senai/Sesi/Volta Redonda, Cláudia Holzwarth; e da diretora da Escola Sesi, Juliana Baratieri; para sugerir que Volta Redonda sedie uma etapa de um torneio nacional de robótica.

“Acho que seria oportuno, já que o município também tem um projeto de robótica na Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). A equipe de Robótica do Colégio João XXIII, por exemplo, participou em outubro passado da Mostra Nacional de Robótica (MNR), em São Bernardo do Campo”, lembrou o prefeito Neto.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, também esteve no gabinete e lembrou que a Escola Sesi é parceira do ‘Vírgula, Hub de Inovação VR’, que fica no shopping Park Sul. “Seria ótimo ter mais essa parceria com a unidade”, disse, reforçando que Volta Redonda está investindo na cultura da inovação.

A coordenadora do Departamento de Robótica da Escola Firjan Sesi, Celiza Carvalho, ressaltou que a parceria com o município também ocorre por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre, já que 84 alunos da rede municipal de ensino participam do projeto de robótica da escola, no contraturno das aulas. “Eles foram selecionados, por idade, entre estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio”, falou.

Rotina intensa de treinamento

A diretora da Escola Firjan Sesi de Volta Redonda, Juliana Bratieri, contou que a unidade tem três equipes de robótica e que todos os alunos participam de todo o processo, desde as pesquisas até a criação e desenvolvimento dos projetos. “Os alunos do Ensino Fundamental e Médio, que fazem parte dos grupos, têm uma rotina intensa de trabalho e treinos. Para alcançar o título nacional, por exemplo, antes de concorrer com 68 equipes, no Maranhão, a Space Bots passou por outras 34 equipes em etapa de São Paulo”, disse, ressaltando a seriedade do trabalho e o interesse em firmar parceria com a prefeitura para promover um torneio na cidade. Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR