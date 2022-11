Procon-VR prepara dicas para aproveitar a Black Friday

Orgão orienta consumidores para evitarem problemas durante o período de promoções

A Black Friday, data em que boa parte do comércio do mundo inteiro oferece descontos, será realizada nesta sexta-feira (25), e deve atrair muitos interessados em aproveitar os preços baixos. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Volta Redonda (Procon-VR) preparou uma lista de dicas para os consumidores evitarem problemas na hora de aproveitar as promoções.

– Em primeiro lugar, pesquisar preços. E depois, cuidado para não comprar um produto que não te atende apenas por estar barato;

– Exija sempre a nota fiscal, esta é a garantia do consumidor;

– Se for comprar televisores ou outros equipamentos eletrônicos, por exemplo, teste na loja antes de levar;

– Verifique se a embalagem do produto tem todas as informações;

– Se a promoção for para compra de produto do mostruário, é importante se atentar se está funcionando e em relação à garantia, que deve ser a mesma do produto que não está no mostruário;

– Sempre pesquise preços. Aqueles muito abaixo dos valores de mercado podem ser fraudes, principalmente pela internet;

– Se você comprou pela internet, pode trocar ou devolver o produto em até sete dias após a entrega, mesmo que não esteja com defeito;

– Comprar produtos importados pode render uma boa economia, mas atente para compras de empresas que não sejam representadas no Brasil, para evitar problemas;

– Uma boa dica é pesquisar no site “Reclame Aqui”, de reclamações contra empresas sobre atendimento, compra, venda, produtos e serviços.

Serviço

O Procon-VR atende na Rua Paulo Leopoldo Marçal, número 117, no bairro Aterrado. O horário de funcionamento é das 9h às 16h, sem intervalo para almoço. Os números de contato são: (24) 3339-9205/ 3339-9206 e 3339-9207. Foto: Arquivo – Secom/PMVR.