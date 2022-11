Voltaço anuncia a contratação do volante Dudu

Novo reforço tricolor tem 23 anos, fez a base no Santos e disputou a Série C deste ano pelo Ferroviário-CE

O Volta Redonda anunciou a sua primeira contratação para a temporada 2023. O volante Dudu, de 23 anos, que disputou a Série C deste ano pelo Ferroviário-CE, chega com contrato até o final de 2024. O atleta irá se apresentar juntamente com todo o elenco na próxima semana para iniciar a pré-temporada para o Campeonato Carioca.

O novo reforço tricolor fez as categorias de base no Santos, estreando no profissional da equipe paulista em 2018. Dudu acumula passagens ainda por Athlético-PR, PSTC-PR, Tupã-SP, Ação-MT, Ferroviário-CE e o sub-23 do Fortaleza-CE.

– Chegaram algumas propostas, mas conversei com a minha família e decidimos pelo Volta Redonda, porque é um time grande e, com certeza, a melhor oportunidade para a minha carreira. Estou muito feliz e motivado para trabalhar bastante e fazer uma grande temporada. Só tenho que agradecer à diretoria, ao técnico Rogério e a toda comissão técnica por acreditarem no meu futebol – ressaltou.

O presidente do Volta Redonda, Flávio Horta, falou sobre a chegada do primeiro reforço para a próxima temporada.

– Atleta no perfil que estamos buscando. Jovem, de muita força, canhoto, que chega bem ao ataque, acostumado a grandes jogos e que vinha sendo disputado por algumas equipes. Sabemos que o momento é de um mercado muito aquecido, mas o Dudu entendeu a realidade do Volta Redonda e acreditou no nosso projeto – destacou.