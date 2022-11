Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, entre um carro e um caminhão deixou um jovem, de 20 anos, gravemente ferido no km 481 da BR-101 (Rio Santos) no bairro Mombaça, em Angra dos Reis.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista seguia no sentido Paraty quando perdeu o controle numa curva. O carro derrapou e colidiu de lado com a frente do caminhão, que trafegava no sentido contrário.

A vítima foi socorrida no Hospital Municipal da Japuíba. O trânsito ficou lento para o atendimento a vítima e a remoção dos veículos. Foto: PRF