Parlamentar conversou com a direção, funcionários e pacientes da unidade e comemorou o funcionamento do centro cirúrgico

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) esteve na manhã desta sexta-feira, dia 25, no Hospital Regional Zilda Arns, que fica no bairro Roma, em Volta Redonda. O parlamentar foi recebido pela direção da unidade e conversou também com os funcionários e pacientes. Jari ainda comemorou o pleno funcionamento do centro cirúrgico do hospital.

“Equipar o centro cirúrgico da unidade para promover o início dos atendimentos foi uma das minha lutas na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) entre dezembro de 2021 e março deste ano, quando fiquei por 100 dias como deputado estadual”, lembrou Jari.

Durante a visita, Jari falou com o diretor Geral da unidade Marcus Russoni; o diretor Técnico, o médico Caio Larcher; além de membros da equipe técnica da unidade. Eles acompanharam o deputado durante caminhada pelas instalações e contaram sobre o dia a dia no hospital.

“Retorno ao Hospital Regional quase um ano após a primeira visita como deputado estadual com o mesmo objetivo. Ouvir os funcionários e usuários da unidade para garantir o melhor atendimento à população, assim como verificar as condições de trabalho, principalmente para a equipe de enfermagem”, ressaltou Jari.

Durante a semana, Jari conversou com moradores de Resende e recebeu universitários na Alerj

Jari esteve em Resende, no início da semana, com o projeto “Deputado na Sua Cidade”. A ação de incentivo à participação popular na política aconteceu no calçadão de Campos Elíseos e ainda rendeu visita a duas unidades escolares do Estado no município.

“Agradeço à diretora Gisela Macedo, do colégio Pedro Braile Neto, e ao diretor Jackson Souza, do colégio Marechal Souza Dantas, que me receberam muito bem. Estive nas duas escolas e me coloquei à disposição para ajudar e buscar melhorias”, falou o deputado.

Nas próximas semanas, o projeto chega ao bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda, dia 02; na Praça da Matriz, em Barra Mansa, dia 05; e na região da Califórnia, em Barra do Piraí, dia 12.

No gabinete, na Alerj, Jari recebeu o diretor Júlio Andrade, o professor Luiz Henrique Abegão e alunos da UFF (Universidade Federal Fluminense) de Volta Redonda. Na pauta da conversa, esteve a busca por mais recursos para a universidade, principalmente para a construção de um alojamento. Além disso, pediram apoio para viabilizar junto à Light a implantação do projeto de placas fotovoltaicas desenvolvido pela universidade, que pode gerar uma redução de energia de 57%, além de trazer mais segurança para o local.

“Estabelecer esse diálogo com a comunidade acadêmica é fundamental. Vou ajuda-los no que for possível”, falou Jari.

RODOVIA DO CONTORNO – Nesta semana, foi publicada no Diário Oficial do Estado a indicação legislativa feita por Jari para solicitar pedindo melhorias na pavimentação e iluminação da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, para garantir a segurança de quem trafega naquele local. “É preciso a instalação, o mais rápido possível, de uma iluminação eficiente, pois a via está muito mal iluminada e isso tem ocasionado acidentes”.