O deputado afirmou que defende a investigação de casos que coloquem em risco direitos constitucionais

O deputado federal Delegado Antonio Furtado confirmou seu apoio ao requerimento que prevê a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar a suposta violação de direitos e garantias, a prática de condutas arbitrárias, a adoção de censura e atos de abuso de autoridade por membros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do STF (Supremo Tribunal Federal) durante os últimos anos, sobretudo no último período eleitoral.

Caso o pedido de abertura da CPI seja acatado, o grupo de trabalho será composto por 27 parlamentares e terá 120 dias para concluir as atividades. Furtado afirmou que defende a apuração de qualquer tipo de violação que afaste direitos constitucionais e garantias fundamentais reservadas aos cidadãos brasileiros.

– A censura não pode se tornar uma regra em nosso país, consagrando-se como o retorno do autoritarismo. Como autênticos representantes do povo, nós deputados devemos exercer a nossa competência para sustentar a manutenção da democracia. Importante esclarecer que essa discussão não passa por preferências partidárias, mas sim pelo direito que todos nós temos de fazer escolhas e manifestar nossas opiniões. A liberdade de expressão, que tanto lutamos para conquistar, não deve ser posta em risco por ninguém, muito menos por grandes autoridades da república. São injustificáveis perseguições, inadmissíveis ordens ilegais e vergonhosas quaisquer tentativas de calar o povo brasileiro. Acredito que esta CPI será um freio para arbitrariedades e essencial para resgatar a fé nas instituições. Ninguém está acima da lei e precisamos lutar para que os poderosos saibam que isto também se aplica a eles – concluiu.