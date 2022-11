Vacina será aplicada em seis unidades de saúde entre 9h e 14h

A Prefeitura de Resende inicia nesta terça-feira, dia 29, a aplicação da Pfizer baby, vacina contra a Covid-19 destinada apenas a crianças de 6 meses até 2 anos 11 meses e 29 dias com comorbidades (clique aqui para acessar a lista de comorbidades).

As doses serão aplicadas entre 9h e 14h nos postos de saúde dos bairros Liberdade, Nova Alegria e no Centro Municipal de Imunização (antigo Posto do Estado, próximo à Igreja Matriz).

De acordo com o Ministério da Saúde, o esquema primário de vacinação engloba três etapas, sendo a primeira dose, a segunda com um intervalo de quatro semanas e a terceira dose com uma distância de oito semanas da aplicação da segunda dose.

O Ministério da Saúde explica ainda que outras vacinas do calendário vacinal podem ser administradas simultaneamente com o imunizante contra a Covid-19, respeitando o intervalo na faixa etária de 6 meses de idade ou mais.

Para que a criança receba o imunizante, é necessário documento de identificação da criança com CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), caderneta de vacinação, acompanhamento do responsável pela criança. Será necessária a apresentação do laudo médico atestando a comorbidade.

– Estamos avançando cada vez mais na vacinação contra a Covid-19. Tivemos uma alta de casos positivos da doença em todo o mundo e, nós, responsáveis pela saúde da população, zelamos para que todos tenham acesso aos imunizantes. Agora que a aplicação foi liberada à população menor de dois anos, vamos conseguir abranger ainda mais a sociedade e proporcionar qualidade de vida a todos – explicou Jayme Neto, secretário de Saúde de Resende.