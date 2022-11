Espaço da secretaria de Infraestrutura produziu estruturas para melhorias nos bairros Jardim Belvedere e Jardim Paraíba

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Infraestrutura (SMI), realizou nesta semana a reforma de uma praça na região do Samoa, no Jardim Belvedere, e da Praça Ademar Pinto, no bairro Jardim Paraíba. Os trabalhos envolvem a utilização de materiais produzidos pela fábrica de pré-moldados da SMI, que voltou a operar a todo vapor neste ano.

“Retomamos o pleno funcionamento da nossa fábrica de pré-moldados há oito meses, gerando mais economia para o município. Voltamos a fabricar pisos intertravados, manilhas de 30 centímetros a um metro e meio, ralos e outros materiais”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

As equipes da SMI colocaram novo piso intertravado em uma praça localizada na Rua Pedro Diniz dos Santos, no Samoa, bairro Jardim Belvedere. Esse tipo de piso facilita também a questão da acessibilidade para pessoas com deficiência. No Jardim Paraíba, os trabalhos envolveram, entre outras melhorias, a construção de novas canaletas ao redor da Praça Ademar Pinto.

“Em apenas um mês, fabricamos cerca de 250 metros quadrados de piso intertravado na fábrica, que vão beneficiar as próximas praças a serem construídas, assim como as que precisarem de revitalização”, contou Poliana, acrescentando que as tampas das sepulturas do Cemitério Municipal também são produzidas na fábrica de pré-moldados da prefeitura.

Ralos – Outra peça fabricada pela Infraestrutura é o ralo, que é utilizado nos bueiros. Nesta semana, as equipes fizeram a limpeza de bueiros e a instalação de novos ralos em vias dos bairros Volta Grande, Vila Brasília, Belo Horizonte, Vila Rica-Tiradentes, Três Poços, Monte Castelo, Vila Santa Cecília, Retiro, além da Via Sérgio Braga e da Rodovia dos Metalúrgicos. Fotos cedidas pela SMI. Secom/PMVR