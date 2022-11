Policiais federais prenderam na manhã deste sábado, dia 26, dois homens que estavam em um veículo que vinha de São Paulo (SP) para o Rio de Janeiro, com 84 pistolas, no bagageiro do veículo, em Piraí.

A abordagem ocorreu durante fiscalização da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ). De acordo com a PF, as armas, iriam para uma facção que controla o tráfico de drogas na comunidade da Nova Holanda, localizada no Complexo da Maré, na zona Norte do Rio.

Os dois homens e o armamento foram encaminhados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, na Praça Mauá. Eles vão responder por porte ilegal de arma de fogo. Foto: Polícia Federal/Divulgação