Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram um veículo Nissan/V Drive 16 MT (Belo Horizonte), na noite de sexta-feira, por volta das 22h30min, no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

O veículo de propriedade de uma locadora de veículos tinha em seu interior quatro ocupantes, o condutor, de 34 anos, uma mulher, de 25 anos, e dois homens de 48 e 25 anos.

Durante abordagem, o condutor informou que estava dando carona através de um aplicativo (Blablacar). Durante revista no interior do veículo foram encontradas 33 placas veiculares padrão Mercosul sem números (caracteres) e sem nota fiscal.

O condutor alegou ser representante comercial, mas, não apresentou qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício ou como representante de alguma empresa, nem as notas fiscais do produto transportado.

O condutor, os ocupantes e as placas apreendidas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Piraí, para os procedimentos de praxe.