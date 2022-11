Homem é detido suspeito de assalto a uma mulher no bairro Aterrado

Policiais militares detiveram na tarde deste domingo, dia 27, um homem, de 33 anos, suspeito de ter assaltado uma mulher no bairro Aterrado em Volta Redonda. O homem cometeu o crime em frente ao Banco do Brasil, mas foi detido nas proximidades. Segundo a polícia, ele teria levado o celular da vítima, de 27 anos. Ela informou aos agentes as características do suspeito, que estava junto com outros dois homens no momento da abordagem.

Durante abordagem os dois homens foram liberados e o suspeito permaneceu detido. Com ele for4am encontrados dois celulares e uma gandola camuflada do Exército.

Na delegacia, a vítima reconheceu o suspeito como autor do assalto. O homem já possui16 anotações criminais e vai responder por roubo.