Jovem é presa com drogas no bairro Jambeiro 1, em Itatiaia

Policiais militares receberam denúncias no sábado, dia 26, sobre o tráfico de drogas que estava sendo praticado todos os dias em um bar da Rua José Ferreira, no bairro Jambeiro 1, em Itatiaia.

Os agentes se deslocaram para o local e avistaram a denunciada e foi feito a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado com a suspeita. Sobre a denúncia, a jovem disse que fazia parte do tráfico de local. Por conta próprio ela decidiu levar os policiais militares até onde estavam as drogas.

Logo foram encontradas mais duas sacolas plásticas com mais material entorpecentes, rádio transmissor e munições ao lado do mesmo local indicado anteriormente. Ela recebeu voz de prisão e foi levada para a Delegacia de Polícia, de Itatiaia. Após a ocorrência, a jovem permaneceu presa por tráfico de drogas.

Foram apreendidos:

Dois rádios transmissores

11 munições calibre 380

78 pinos cocaína

12 frascos de cheirinho da loló

31 invólucros de maconha

Um embrulho contendo pó