Tema do evento foi ‘O desafio de ampliar a cultura de segurança pública no cenário atual’

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, participou na última semana do 4º Encontro Nacional de Secretários de Segurança e Gestores da Área, realizado em Angra dos Reis, no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, com a abertura e o fechamento da ação no Iate Clube Aquidabã.

O objetivo foi debater as perspectivas culturais para a segurança pública municipal nos próximos anos. O encontro contou com a participação de secretários, adjuntos, comandantes e chefes de gabinetes, bem como instituições e autoridades da área da segurança e afins. “O desafio de ampliar a cultura de segurança pública no cenário atual” foi o tema central do evento.

Durante o encontro, aconteceram palestras, debates e apresentações de projetos de sucesso, bem como um polo de negócios que contou com apresentações culturais e workshop de instituições de segurança, participação de empresas da área, equipamentos e tecnologias, entre outros.

“O grande destaque deste evento é a integração, pois o crime não tem fronteiras e as soluções tomadas em conjunto são eficazes e ágeis. Além de tomarmos conhecimento de boas práticas e também oferecermos os nossos casos de sucesso”, resumiu o secretário Luiz Henrique.

Presentes também ao evento: o subsecretário da secretaria de Ordem Pública (Semop), subtenente Amauri Pego; além do comandante e o subcomandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetores Silvano de Paula e Antonio Almico, respectivamente.

Fotos cedidas pela Semop.

Secom/PMVR