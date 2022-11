Chuva provoca alagamentos na Região das Agulhas Negras

As fortes chuvas que atingiram a região das Agulhas Negras na tarde desta segunda-feira, dia 28, deixaram vários pontos alagados e falta de iluminação pública. Em alguns pontos a água chegou a invadir casas e comércio.

Os alagamentos foram nas avenidas A e Francisco Fortes Filho, no bairro Jardim Aliança. As ruas 1, 2 e 3 também foram afetadas no mesmo bairro. A Defesa Civil ficou em estado de alerta durante o temporal. Defesa Civil, o volume registrado foi de 31,2mm no período de uma hora, sendo maior na região da Cidade Alegria.

Houve também queda de parte do muro de uma residência localizada na Rua Dr. Mário Jardim Freire, n° 275 – Bairro Boa Vista 1. Não houve desalojado e nem desabrigado.

Segundo a Defesa Civil, as ruas já voltaram a condição normal. Ou seja, toda água de alagamento já foram esgotadas pelos sistemas de drenagem.