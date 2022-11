Iniciativa foi lançada pela prefeitura; aparelho foi comprado por meio de uma emenda coordenada pelo parlamentar

O deputado federal Delegado Antonio Furtado reafirmou seu compromisso com a instalação do aparelho de ressonância magnética no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda. Para o parlamentar, o equipamento auxiliará as ações do programa PREVENIR, focado na prevenção ao câncer do colo do útero e de mama. A iniciativa foi lançada na última sexta-feira, dia 25, e contou com a participação de Furtado. Ele é o responsável por coordenar uma emenda de bancada no valor de R$ 8 milhões, que viabilizou a compra do aparelho. Para que os atendimentos comecem a ser prestados à população, a prefeitura da cidade aguarda a conclusão das obras de adequação de uma sala na unidade hospitalar. Após conversas com o prefeito Neto, Furtado acredita que o aparelho de ressonância será instalado no máximo até janeiro do ano que vem.

A intenção do PREVENIR é aumentar a cobertura de exames preventivos para garantir que o público feminino receba cuidado integral. Furtado explicou que, ao invés de esperar que as mulheres busquem atendimento, a rede de profissionais colocará em prática um novo modelo de abordagem.

– Elas serão convidadas a fazer os exames, justamente porque muitas mulheres, mesmo sendo alvos de campanhas, uma vez que não apresentam sintomas, acabam não usando o sistema de saúde de maneira preventiva. Sabemos que quanto mais cedo uma doença é identificada, mais chances de cura existem – frisou.

Além de parabenizar a criação do programa, o deputado destacou a importância do engajamento de profissionais capacitados na iniciativa.

– Acredito muito no trabalho em equipe e na contribuição coletiva em prol de importantes melhorias para a saúde da população. Isso mostra que, independente de serem experientes, muitos profissionais continuam querendo fazer a diferença e mudar a vida das pessoas. É uma área sensível, que merece a nossa atenção. Dos R$ 35 milhões que destinei para Volta Redonda nos últimos anos, metade foi alocada neste setor. Seguimos trabalhando firme e assim será até o último dia do nosso mandato – concluiu.