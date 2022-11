Homem é preso após provocar colisão no bairro Colina em Volta Redonda

Policiais militares foram acionados na noite de domingo e prenderam um homem, de 41 anos, condutor de um veículo Peugeot que havia provocado um acidente na Rodovia dos Metalúrgicos, no bairro Colina, em Volta Redonda.

Segundo a ocorrência, o veículo que ele dirigia bateu na traseira de um Meriva. Logo em seguida ele desceu do carro e fugiu à pé. A vítima passou a descrição do motorista aos policiais e o homem foi localizado nas proximidades com sinais de embriaguez.

O suspeito foi levado ao posto da Polícia Rodoviária Federal, no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí, que constatou embriaguez ao volante. O homem foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime.