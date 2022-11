Novembro Azul, um mês para valorizar a saúde do homem

Novembro Azul, um mês para valorizar a saúde do home

O Novembro Azul está quase chegando ao final, mas a preocupação em relação à saúde do homem deve ser constante. O mês foi criado para reforçar a importância da prevenção em relação ao câncer de próstata, o de maior incidência entre homens, mas devido à relutância de parte da população masculina em buscar cuidados de saúde, ele também serve para uma reflexão geral sobre a necessidade que todos têm de se cuidarem.

“O Novembro Azul ajuda a nós médicos a fazer o rastreamento do câncer e de outras patologias prostáticas, mas também é uma oportunidade para darmos uma atenção para a saúde do homem de uma forma geral”, afirma o urologista do Hospital Santa Cecília, Felipe Atan.

Se por um lado há a percepção generalizada de que o homem é mais relapso em relação à saúde, a boa notícia, segundo Atan, é que esse quadro vem mudando e mais homens estão procurando ajuda não apenas no âmbito da próstata, mas também no do envelhecimento masculino, popularmente chamado de andropausa.

Há uma sensação de bem-estar que o homem tem principalmente antes dos quarenta, mas essa as mudanças que vão acontecendo e, de uma forma ou de outra, levando a necessidade de procurar o médico, no caso o urologista

O preconceito em relação ao exame físico de próstata também deve ser deixado de lado por ser um procedimento necessário e simples. Ele é uma das formas de “rastreamento do câncer”, junto com o exame de sangue (PSA) e avaliação clínica, além do ultrassom em alguns casos, que também pode ser uma ferramenta para avaliar o “crescimento prostático”, que não é uma doença maligna. Caso estes procedimentos indiquem alterações, o médico pode pedir uma biópsia e, comprovando a presença do câncer de próstata, inicia-se o tratamento, que tem mais chances de sucesso quando é feito um diagnóstico precoce.