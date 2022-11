Polícia Militar apreende drogas no bairro Vila Isabel

Policiais militares apreenderam no domingo, dia 27, depois de uma denúncia anônima, várias drogas em um apartamento vazio do condomínio do bairro Santa Izabel, em Barra Mansa. Moradores informaram aos agentes de que havia um forte cheiro de drogas no apartamento.

Foram apreendidos dois tabletes (cerca de 1,5 quilo) e 47 tiras de maconha; 182 pinos de cocaína; 240 pedras de crack; cinco mil etiquetas para embalagens de drogas; dois mil pinos vazios; seis balanças digitais; oito facas e um rádio de comunicação. Ninguém foi preso.