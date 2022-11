PRF prende foragido da Justiça em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite de domingo, por volta das 23 horas, um homem, de 33 anos, conduzindo um VW Golf 1.6 Sportline com placa de São Gonçalo (RJ), no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, no Posto da PRF, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

A equipe a 7ª Delegacia abordou o veículo e durante consulta nos sistemas foi verificado haver um Mandado de Prisão em aberto em desfavor do condutor expedido em 14 de setembro de 2018, pelo tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pela prática de latrocínio.

O homem recebeu voz de prisão e a ocorrência foi apresentada na 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí, para o cumprimento do mandato.