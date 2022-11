Um acidente ocorrido no início da tarde desta terça-feira, dia 29, envolveu três carretas e dois carros no km 263, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), nas proximidades da Praça de Pedágio, no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.

Duas carretas bateram e uma delas atingiu outra que teve a cabine arrancada do chassi, ainda em movimento, e destruída com o motorista dentro. Três condutores ficaram feridos. Eles foram levados para a Santa Casa de Barra do Piraí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão foi frontal. Um HB-20 e uma GM Robust foram atingidas pelas caixas de cerveja mas ninguém se feriu. Eles decidiram seguir viagem.

Uma carreta estava vazia e outra carregada com garrafas de cerveja. Uma terceira estava com carga ainda não identificada. A rodovia permanecia com interdição total. Neste momento o trânsito começa a fluir no sistema pare/siga.