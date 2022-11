Um carro clonado que estava com um tiro no parabrisa foi encontrado pela Polícia Militar na segunda-feira, dia 28, no bairro Três Poços em Volta Redonda. O veículo estava estacionado na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes.

Trata-se de um HB20 ano 2014. Segundo a polícia, o carro apresentava uma placa mas, em consulta ao sistema, os agentes verificaram que a placa original possuía descrições diferentes.

O veículo foi levado para a delegacia. (Foto: Polícia Militar)