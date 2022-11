Defesa Civil realiza exercício simulado em Resende

A Defesa Civil de Resende realizou no último sábado, dia 26, de 8 às 12 horas, um exercício simulado no Povoado São Januário, com várias atividades em Resende.

O objetivo do exercício simulado de emergência foi o nivelamento e atualização dos conhecimentos dos integrantes da Defesa Civil e as equipes de Planejamento e Respostas a situações de emergências no município.

As ações que aconteciam em campo eram repassadas ao Gabinete de Crise que foi instalado na sala de reuniões da Secretaria de Obras. O cenário do exercício abordou o desdobramento de unir situações de resposta em um evento por inundação, que resulte na coordenação das equipes de apoio, articulação e disponibilidades de recursos frente a um gabinete de crise.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Flávio Germano, a iniciativa da instalação do Gabinete de Crise foi importante para a realização do evento. “A instalação do Gabinete de Crise no exercício simulado foi uma ação inédita. A participação de todos envolvidos foi excelente e importante para a tomada de decisão. Aproveitamos para agradecer pela sensibilidade e dedicação pelo trabalho realizado”, destacou o coordenador Flávio.