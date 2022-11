Homem é assassinado a tiros no bairro Santa Inês em Barra Mansa

Um homem, ainda não identificado foi assassinado a tiros no final da tarde desta terça-feira, dia 29, nas proximidades de uma padaria da Rua Joaquim Francisco de Souza, no limite de Volta Redonda, no bairro Santa Inês em Barra Mansa.

Segundo informações de populares, a vítima levou vários tiros. Policiais militares estão no local aguardando a chegada da Polícia Civil, para os trabalhos da perícia. Depois o corpo será encaminhado pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda